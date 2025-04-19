Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
486,00
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Комарно, пл. Франка Івана, 8
33.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Мостиська, пл. Ринок, 15
62.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
563,00
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 13
136.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
484,00
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
137.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 31
139.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
140.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ворохта, вул. Галицького Данила, 153
178.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
473,89
Економія при броні: -0,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Магеля Віталія, 15
178.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
180.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, перех. Відінська / Київська, 2/8
182.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
480,00
Економія при броні: -2,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 47/1
182.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 77-А
182.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
481,10
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 28
203.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тячів, вул. Незалежності, 28
205.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс