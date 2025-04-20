Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
568,00
Економія при броні: -63,00 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
101.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
487,00
Економія при броні: -58,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Степняка-Кравчинського, 1
110.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
544,00
Економія при броні: -61,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
600,00
Економія при броні: -97,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
128.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
535,49
Економія при броні: -27,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 24
128.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
567,00
Економія при броні: -64,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
132.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
518,40
Економія при броні: -15,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
132.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
516,92
Економія при броні: -8,92 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
133.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
516,81
Економія при броні: -8,81 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
507,00
Економія при броні: -57,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
568,00
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
136.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
147.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
152.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
567,00
Економія при броні: -64,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 38
160.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс