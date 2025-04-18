Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Громадського Олега, 1-Б
1.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
6.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
10.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
14.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Високий, вул. Височанський Шлях, 5-А
14.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Пролісне, вул. Свободи, 18
57.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
106.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
527,02
Економія при броні: -35,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 38
166.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
568,00
Економія при броні: -89,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
544,00
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 2-В
231.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
232.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
235.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
567,00
Економія при броні: -59,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
247.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
518,40
Економія при броні: -10,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
600,00
Економія при броні: -92,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
251.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
535,49
Економія при броні: -27,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 24
252.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
567,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
253.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
516,92
Економія при броні: -8,92 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
253.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
516,81
Економія при броні: -8,81 грн