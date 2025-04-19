Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
568,00
Економія при броні: -89,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 38
29.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
544,00
Економія при броні: -61,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
600,00
Економія при броні: -97,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
65.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
518,40
Економія при броні: -15,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
67.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
567,00
Економія при броні: -64,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
67.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
535,49
Економія при броні: -27,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 24
69.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
567,00
Економія при броні: -64,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
71.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
516,92
Економія при броні: -8,92 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
73.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
516,81
Економія при броні: -8,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
74.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
507,00
Економія при броні: -57,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
567,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
134.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
568,00
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Високий, вул. Височанський Шлях, 5-А
180.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
194.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
194.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс