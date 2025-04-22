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Сульфаргин
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(Sulfargin
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Сульфаргин
®
(Sulfargin
®
)
Чернігів
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Аптека оптових цін
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Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
470,87
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 6
122.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
474,86
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братиславська, 20
123.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
485,60
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
544,01
Економія при броні:
-82,69 грн
461,32
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Паркова, 2
127.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
482,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
128.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
484,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
485,20
Економія при броні:
-1,00 грн
484,20
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
128.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
560,15
Економія при броні:
-85,14 грн
475,01
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
475,22
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
129.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
543,61
Економія при броні:
-34,85 грн
508,76
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
480,09
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Соборна, 160-В
129.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
496,43
Економія при броні:
-14,89 грн
481,54
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
488,00
Економія при броні:
-58,00 грн
430,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
130.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
484,20
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
131.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
466,00
Економія при броні:
-9,32 грн
456,68
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
132.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
490,08
Економія при броні:
-14,70 грн
475,38
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
132.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
485,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Університетська, 3/9
132.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
483,90
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
203.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
485,60
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лубни, просп. Володимирський, 2-В
204.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
473,04
грн
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