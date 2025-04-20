Карбамазепін-Здоров'я (Carbamazepin-Zdorovye)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
50,57
Економія при броні: -5,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
49,19
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
31,89
Економія при броні: -1,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
47,48
Економія при броні: -2,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,57
Економія при броні: -1,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,59
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,57
Економія при броні: -1,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
47,53
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
31,63
Економія при броні: -1,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,63
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
52,68
Економія при броні: -1,88 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
47,44
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,76
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,75
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,03
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
33,59
Економія при броні: -1,48 грн