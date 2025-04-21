Карбамазепін-Здоров'я (Carbamazepin-Zdorovye)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
50,67
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
47,43
Економія при броні: -2,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,10
Економія при броні: -1,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,09
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,07
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,88
Економія при броні: -1,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,10
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,13
Економія при броні: -1,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
48,68
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
47,13
Економія при броні: -2,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,10
Економія при броні: -1,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,10
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
47,31
Економія при броні: -2,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,10
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
51,69
Економія при броні: -6,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
49,79
Економія при броні: -2,81 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,10
Економія при броні: -1,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я