Карбамазепін-Здоров'я (Carbamazepin-Zdorovye)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
30,50
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
50,67
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
51,22
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
50,98
Економія при броні: -3,24 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
47,36
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,80
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
33,65
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
48,51
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
50,11
Економія при броні: -2,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
31,36
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
48,99
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
49,15
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
30,10
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,53
Економія при броні: -2,82 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
35,10
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
52,74
Економія при броні: -3,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
48,46
Економія при броні: -2,79 грн