Карбамазепін-Здоров'я (Carbamazepin-Zdorovye)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
32,32
Економія при броні: -1,59 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
32,30
Економія при броні: -1,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
33,32
Економія при броні: -2,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
32,36
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
32,54
Економія при броні: -1,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
33,12
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
32,96
Економія при броні: -1,87 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
47,86
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,82
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
47,26
Економія при броні: -2,34 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,37
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
32,74
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
32,39
Економія при броні: -1,36 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,56
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,65
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,95
Економія при броні: -2,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,94
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
50,65
Економія при броні: -3,17 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
50,08
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я