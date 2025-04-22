Карбамазепін-Здоров'я (Carbamazepin-Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
51,13
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
52,57
Економія при броні: -3,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
47,39
Економія при броні: -2,37 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,47
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
47,56
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,88
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
47,76
Економія при броні: -2,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
49,29
Економія при броні: -1,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
48,29
Економія при броні: -2,81 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,34
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
52,10
Економія при броні: -7,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Карбамазепін-Здоров'я таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я