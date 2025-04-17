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Галоперидол Деканоат (Haloperidol Decanoat)
Галоперидол Деканоат (Haloperidol Decanoat)
Київ
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Мишель
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 49
446.0 км
Галоперидол Деканоат розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
156,00
грн
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Ізабелла
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 170/2
451.2 км
Галоперидол Деканоат розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
93,60
грн
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