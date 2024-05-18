Азимед® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 20 мл з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, №1 - Харків (184833) Лікарський препарат - ціни
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Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
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Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (32)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6