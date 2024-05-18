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Азимед® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 20 мл з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, №1 - Харків (184833) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
142,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
134,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
142,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
134,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
134,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
134,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
150,53
Економія: -23,77 грн
126,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
142,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
140,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
137,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
142,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (1)
142,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Тарасівська, 3
Всього: упаковка (1)
142,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: упаковка (1)
142,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
141,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
141,82 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
143,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
134,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
134,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Всього: упаковка (1)
150,45 грн