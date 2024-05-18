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Азимед® капсули 250 мг блістер, №6 - Харків (46781) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
143,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
152,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
149,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
143,60 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
153,15 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
152,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
153,50
Економія: -17,98 грн
135,52 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
150,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
143,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (4)
150,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
151,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
158,78
Економія: -18,97 грн
139,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
150,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
152,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
153,50
Економія: -17,98 грн
135,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (1)
153,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Тарасівська, 3
Всього: упаковка (3)
151,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
149,89 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
152,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
143,60 грн