Нітрогранулонг (Nitrogranulong)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
83,33
Економія при броні: -2,98 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
136,37
Економія при броні: -7,01 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
84,03
Економія при броні: -10,03 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
78,45
Економія при броні: -1,45 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
74,90
Економія при броні: -9,20 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
78,17
Економія при броні: -2,80 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
78,88
Економія при броні: -4,75 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
83,67
Економія при броні: -3,32 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
44,52
Економія при броні: -2,93 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
142,44
Економія при броні: -9,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
70,63
Економія при броні: -2,97 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
59,41
Економія при броні: -2,45 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн