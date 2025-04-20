Нітрогранулонг (Nitrogranulong)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
56,54
Економія при броні: -3,06 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
107,09
Економія при броні: -5,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
23,08
Економія при броні: -1,19 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
100,07
Економія при броні: -5,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
51,59
Економія при броні: -2,34 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
102,93
Економія при броні: -4,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
94,74
Економія при броні: -6,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
75,11
Економія при броні: -4,46 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн