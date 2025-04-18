Нітрогранулонг (Nitrogranulong)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
57,89
Економія при броні: -2,42 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
102,54
Економія при броні: -4,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
59,30
Економія при броні: -2,84 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
132,97
Економія при броні: -6,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
83,99
Економія при броні: -3,64 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
132,32
Економія при броні: -5,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
73,38
Економія при броні: -3,78 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
106,75
Економія при броні: -5,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
69,79
Економія при броні: -2,88 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
99,37
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
46,18
Економія при броні: -2,79 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
141,65
Економія при броні: -8,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
81,01
Економія при броні: -5,24 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн