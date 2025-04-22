Нітрогранулонг (Nitrogranulong)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
77,55
Економія при броні: -2,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
81,98
Економія при броні: -5,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
68,10
Економія при броні: -0,40 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
80,92
Економія при броні: -5,32 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
61,95
Економія при броні: -3,24 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
118,64
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
55,98
Економія при броні: -2,45 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
135,28
Економія при броні: -5,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
80,68
Економія при броні: -5,08 грн
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
138,04
Економія при броні: -8,68 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог
130,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 2.9 мг блістер №50
Технолог
Нітрогранулонг таблетки пролонгованої дії 5.2 мг блістер №50
Технолог