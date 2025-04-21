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Флюколд
®
(Flucold)
Флюколд
®
(Flucold)
Миколаїв
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Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
612.3 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
687,92
грн
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Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
612.4 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
223,57
грн
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Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
612.6 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1808,27
грн
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Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
612.7 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1616,61
грн
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Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
627.1 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
825,50
грн
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Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 12
627.8 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1457,22
грн
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Відчиняється за 24 хв
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
631.1 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1311,78
грн
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Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
640.4 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
397,80
грн
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Зачиняється о 23:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 29
642.5 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1153,62
грн
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Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
644.8 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
343,96
грн
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Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
646.1 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1169,46
грн
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Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
655.1 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
420,43
грн
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Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
655.2 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1719,80
грн
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Відчиняється за 24 хв
Стрий, вул. Галицька, 1-Г
655.3 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1719,80
грн
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Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
655.9 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1719,80
грн
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Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 26
656.0 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
859,90
грн
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Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Сколівська, 16-А
656.7 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1719,80
грн
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Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
658.3 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
206,38
грн
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Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
658.8 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
447,15
грн
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Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Кільцева, 2-В
661.1 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
436,86
грн
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