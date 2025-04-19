Львів (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 35
2.1 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Окуневського, 3
2.1 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
2.4 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 122
2.6 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Медведецького, 29
2.9 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.1 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
3.3 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 178
3.6 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Повітряна, 99
3.6 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.7 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Суботівська, 2-А
3.7 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Личаківська, 152
3.8 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма