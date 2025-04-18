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Флюколд
®
(Flucold)
Флюколд
®
(Flucold)
Київ
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Броди, вул. Лесі Українки, 21
383.7 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
517,14
грн
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Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Юридика, 1
384.1 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1719,80
грн
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Відчиняється о 05:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
406.9 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
395,55
грн
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Відчиняється о 09:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
407.0 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
894,30
грн
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Відчиняється о 05:00
Радехів, вул. Львівська, 1
417.7 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1719,80
грн
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Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
425.7 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
477,36
грн
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Відчиняється о 05:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
434.2 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
928,69
грн
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Відчиняється о 09:00
Перемишляни, вул. Галицька, 12
434.7 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1457,22
грн
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Відчиняється о 05:00
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
441.3 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
343,96
грн
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Відчиняється о 05:00
Шептицький, вул. Сокальська, 12
445.4 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
240,77
грн
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Відчиняється о 05:00
Шептицький, вул. Хмельницького Богдана, 14
445.6 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1479,03
грн
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Відчиняється о 05:00
Винники, вул. Кільцева, 2-В
459.5 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
436,86
грн
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Відчиняється о 07:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
459.8 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1311,78
грн
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Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 8-А
460.3 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
844,12
грн
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Відчиняється о 05:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
461.9 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
206,38
грн
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Відчиняється о 07:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
462.1 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1444,63
грн
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Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
464.7 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1066,28
грн
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Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Личаківська, 152
464.7 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1719,80
грн
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Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
465.1 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1375,84
грн
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
465.5 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
343,96
грн
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