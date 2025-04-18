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Флюколд
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(Flucold)
Флюколд
®
(Flucold)
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Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
791.6 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
470,15
грн
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Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
792.0 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1719,80
грн
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Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
812.0 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
395,55
грн
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Зачиняється о 22:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
812.1 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
825,50
грн
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Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
827.2 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1719,80
грн
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Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
832.8 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
397,80
грн
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Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
838.1 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
928,69
грн
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Зачиняється о 19:00
Перемишляни, вул. Галицька, 12
838.6 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1457,22
грн
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Зачиняється о 23:00
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
851.5 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
343,96
грн
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Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Сокальська, 12
855.3 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
240,77
грн
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Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Хмельницького Богдана, 14
855.5 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1307,05
грн
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Зачиняється о 23:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
860.3 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1311,78
грн
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Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Кільцева, 2-В
865.6 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
436,86
грн
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Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 8-А
866.5 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
844,12
грн
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Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
867.2 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
206,38
грн
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Зачиняється о 23:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
868.5 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1444,63
грн
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Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
870.5 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
343,96
грн
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Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
870.9 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1066,28
грн
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Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
871.1 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1719,80
грн
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Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
871.6 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1169,46
грн
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