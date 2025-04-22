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Флюколд
®
(Flucold)
Флюколд
®
(Flucold)
Чернігів
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Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
458.9 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1808,27
грн
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Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
459.3 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1616,61
грн
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Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
485.6 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1719,80
грн
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Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
487.7 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
223,57
грн
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Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
487.9 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
687,92
грн
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Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
501.3 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
397,80
грн
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Зачиняється о 23:00
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
503.3 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
343,96
грн
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Зачиняється о 23:00
Сокаль, вул. Шептицького, 51
503.4 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1651,01
грн
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Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Сокальська, 12
508.8 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
206,38
грн
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Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Хмельницького Богдана, 14
509.5 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1169,46
грн
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Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
516.4 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
825,50
грн
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Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 12
516.8 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1457,22
грн
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Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Кільцева, 2-В
536.4 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
436,86
грн
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Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 8-А
537.3 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
844,12
грн
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Зачиняється о 23:00
Жовква, вул. Львівська, 86
538.1 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1685,40
грн
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Відчиняється о 07:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
538.4 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1410,24
грн
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Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
540.4 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
206,38
грн
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Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
540.6 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1238,26
грн
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Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
541.1 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1719,80
грн
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Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Очеретяна, 10
541.1 км
Флюколд® таблетки №200
Наброс Фарма
1031,88
грн
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