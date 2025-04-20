Веногепанол (Venohepanol)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
12.1 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Нікополь, просп. Трубників, 15
83.4 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
87.2 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
150,90
Економія при броні: -23,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Марганець, вул. Палацова, 2
97.8 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
105.9 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
143,90
Економія при броні: -27,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
106.3 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
108.4 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
143,90
Економія при броні: -27,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11-Б
108.5 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
113.3 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
114.4 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
121.6 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10
Економія при броні: -31,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
123.7 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
123.8 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
124.0 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
124.0 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
124.0 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн