Веногепанол (Venohepanol)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
129,42
Економія при броні: -19,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 40
8.9 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,10
Економія при броні: -35,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
10.2 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 16-А
13.8 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
21.5 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
26.4 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
27.2 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,00
Економія при броні: -40,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
153,00
Економія при броні: -18,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
64.6 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10
Економія при броні: -30,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
69.9 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
70.0 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
73.1 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
152,20
Економія при броні: -17,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 1-А
94.3 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кобеляки, пл. Базарна, 1
94.5 км
Веногепанол гель туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,10 грн