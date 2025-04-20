Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
599,08
Економія при броні: -18,58 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
490,89
Економія при броні: -22,89 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
319,42
Економія при броні: -32,92 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
372,00
Економія при броні: -41,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
319,42
Економія при броні: -32,92 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
372,00
Економія при броні: -37,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
319,40
Економія при броні: -51,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
387,10
Економія при броні: -60,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
390,10
Економія при броні: -13,45 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
323,61
Економія при броні: -12,85 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
392,06
Економія при броні: -15,12 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
329,38
Економія при броні: -12,56 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
391,53
Економія при броні: -15,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
338,67
Економія при броні: -22,00 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
319,42
Економія при броні: -32,92 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
372,00
Економія при броні: -37,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
330,02
Економія при броні: -13,69 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн