Львів (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
332,22
Економія при броні: -21,78 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
210,11
Економія при броні: -26,61 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
387,20
Економія при броні: -50,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
319,40
Економія при броні: -44,30 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
319,40
Економія при броні: -44,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
387,20
Економія при броні: -50,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
387,20
Економія при броні: -50,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60
Економія при броні: -38,50 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10
Економія при броні: -43,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
387,20
Економія при броні: -50,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
316,60
Економія при броні: -41,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
316,60
Економія при броні: -41,50 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн