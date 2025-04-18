Київ (адресу не вказано)
Доступно в 428 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
384,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
384,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
406,93
Економія при броні: -21,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
384,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
403,49
Економія при броні: -17,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
384,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
412,72
Економія при броні: -48,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
384,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
322,48
Економія при броні: -11,93 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
260,44
Економія при броні: -9,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
330,78
Економія при броні: -14,26 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
399,12
Економія при броні: -16,83 грн