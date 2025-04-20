Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
407,09
Економія при броні: -21,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
375,00
Економія при броні: -37,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
584,01
Економія при броні: -17,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
490,93
Економія при броні: -22,93 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
375,00
Економія при броні: -40,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
315,00
Економія при броні: -43,30 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
328,24
Економія при броні: -11,34 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина