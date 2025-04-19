Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
410,41
Економія при броні: -24,74 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,50
Економія при броні: -42,30 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
387,20
Економія при броні: -50,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
339,62
Економія при броні: -22,92 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
408,67
Економія при броні: -21,71 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
334,95
Економія при броні: -18,24 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
597,22
Економія при броні: -30,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
329,82
Економія при броні: -19,62 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Нє болєй
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
334,79
Економія при броні: -17,83 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
494,55
Економія при броні: -17,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
380,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
490,04
Економія при броні: -22,04 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
593,71
Економія при броні: -26,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
313,60 грн
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Тева Украина
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Тева Украина