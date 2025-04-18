Гірчичник-пакет (Mustard pack)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 339 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ГІРЧИЧНИЙ ПАКЕТ №10
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ГІРЧИЧНИЙ ПАКЕТ №10
Ключі Здоров'я
11,68
Економія при броні: -0,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ тм МОЯ АПТЕЧКА №10
Калина Медична Виробнича Компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ тм МОЯ АПТЕЧКА №10
Калина Медична Виробнича Компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ тм МОЯ АПТЕЧКА №10
Калина Медична Виробнича Компанія
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ГІРЧИЧНИЙ ПАКЕТ №10
Ключі Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ тм МОЯ АПТЕЧКА №10
Калина Медична Виробнича Компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ГІРЧИЧНИЙ ПАКЕТ №10
Ключі Здоров'я
12,37
Економія при броні: -0,48 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
ГІРЧИЧНИЙ ПАКЕТ №10
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
ГІРЧИЧНИЙ ПАКЕТ №10
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
ГІРЧИЧНИЙ ПАКЕТ №10
Ключі Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ тм МОЯ АПТЕЧКА №10
Калина Медична Виробнича Компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ тм МОЯ АПТЕЧКА №10
Калина Медична Виробнича Компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ тм МОЯ АПТЕЧКА №10
Калина Медична Виробнича Компанія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
ГІРЧИЧНИЙ ПАКЕТ №10
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
ГІРЧИЧНИЙ ПАКЕТ №10
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
ГІРЧИЧНИЙ ПАКЕТ №10
Ключі Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ тм МОЯ АПТЕЧКА №10
Калина Медична Виробнича Компанія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
ГІРЧИЧНИЙ ПАКЕТ №10
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
ГІРЧИЧНИЙ ПАКЕТ №10
Ключі Здоров'я
12,25
Економія при броні: -0,95 грн