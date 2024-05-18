Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕМІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕІнші препарати для місцевого лікування акнеКислота азелаіноваАкнестоп®Ціни в аптеках

Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г, №1 - Харків (100126) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 260 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
486,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
431,49 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
520,54
Економія: -72,87 грн
447,67 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
478,53 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
490,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (104)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
484,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
451,74 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
479,03 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
507,97 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
632,20
Економія: -174,70 грн
457,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
510,35 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
518,99
Економія: -61,39 грн
457,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
485,70 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
476,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
497,51
Економія: -46,52 грн
450,99 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
485,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
451,43 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
488,15 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
459,44 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
485,61 грн