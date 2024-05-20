Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИМуколітичні засобиАмброксолАмброксолЦіни в аптеках

Амброксол таблетки 0,03 г блістер в пачці, №20 - Запоріжжя (187578) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
23,94
Економія: -1,54 грн
22,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
25,12
Економія: -3,40 грн
21,72 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (5)
24,93
Економія: -4,03 грн
20,90 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (4)
24,02
Економія: -1,75 грн
22,27 грн
Фармакопійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
Всього: упаковка (9)
23,64
Економія: -1,92 грн
21,72 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/7
Всього: упаковка (6)
23,85
Економія: -2,33 грн
21,52 грн
Фармакопійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
Всього: упаковка (16)
22,71
Економія: -1,39 грн
21,32 грн
Медпрепарати
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 17
Всього: упаковка (2)
22,99
Економія: -2,16 грн
20,83 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 18/6
Всього: упаковка (9)
23,50
Економія: -1,89 грн
21,61 грн
Медпрепарати
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
Всього: упаковка (12)
24,01
Економія: -3,11 грн
20,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
Всього: упаковка (5)
22,64
Економія: -1,52 грн
21,12 грн
Медпрепарати
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
Всього: упаковка (9)
23,37
Економія: -2,24 грн
21,13 грн
Медпрепарати
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 56
Всього: упаковка (8)
25,51
Економія: -4,44 грн
21,07 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
Всього: упаковка (9)
26,35
Економія: -4,66 грн
21,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Всього: упаковка (1)
27,07
Економія: -4,27 грн
22,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (10)
23,01
Економія: -1,49 грн
21,52 грн
Фармакопійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (1), блістер (1)
21,51
Економія: -2,35 грн
19,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Всього: упаковка (2)
25,06
Економія: -4,16 грн
20,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Всього: упаковка (2)
25,18
Економія: -2,68 грн
22,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (3), блістер (1)
25,93
Економія: -3,14 грн
22,79 грн