Амброксол таблетки 0,03 г блістер в пачці, №20 - Одеса (187578) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
В інших містах:
Аптека шар@
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 123/2-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Фармакопійка
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Аптека копійка
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
Медпрепарати
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 56
Медпрепарати
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Всього: упаковка (9)
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Миколаїв, вул. Декабристів, 16
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
Медпрепарати
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Всього: упаковка (12)
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Миколаїв, просп. Центральний, 255
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (9)
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Миколаїв, вул. Будівельників, 18/6
Медпрепарати
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Всього: упаковка (2)
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Миколаїв, просп. Миру, 17
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Всього: упаковка (16)
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Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
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Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/7
Фармакопійка
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Всього: упаковка (9)
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Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1