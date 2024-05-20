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Амброксол таблетки 0,03 г блістер в пачці, №20 - Одеса (187578) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (4)
23,59
Економія: -1,78 грн
21,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2), блістер (1)
23,47
Економія: -1,66 грн
21,81 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (2)
24,96
Економія: -3,29 грн
21,67 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 123/2-А
Всього: упаковка (6)
22,96
Економія: -2,79 грн
20,17 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (3), блістер (1)
25,84
Економія: -3,05 грн
22,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Всього: упаковка (2)
25,69
Економія: -3,19 грн
22,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Всього: упаковка (2)
25,05
Економія: -4,15 грн
20,90 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (1), блістер (1)
21,80
Економія: -2,64 грн
19,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (10)
23,83
Економія: -2,31 грн
21,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Всього: упаковка (1)
27,01
Економія: -4,21 грн
22,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
Всього: упаковка (9)
26,61
Економія: -4,92 грн
21,69 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 56
Всього: упаковка (8)
24,95
Економія: -3,88 грн
21,07 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
Всього: упаковка (9)
22,93
Економія: -1,80 грн
21,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
Всього: упаковка (5)
23,01
Економія: -1,89 грн
21,12 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
Всього: упаковка (12)
23,92
Економія: -3,02 грн
20,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 18/6
Всього: упаковка (9)
23,38
Економія: -1,77 грн
21,61 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 17
Всього: упаковка (2)
23,04
Економія: -2,21 грн
20,83 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
Всього: упаковка (16)
22,70
Економія: -1,38 грн
21,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/7
Всього: упаковка (6)
23,39
Економія: -1,87 грн
21,52 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
Всього: упаковка (9)
23,79
Економія: -2,07 грн
21,72 грн