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Амброксол таблетки 0,03 г блістер в пачці, №20 - Львів (187578) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
Всього: упаковка (1)
6,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (18), блістер (1)
23,53
Економія: -2,63 грн
20,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (26)
20,29
Економія: -3,76 грн
16,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (26)
19,66
Економія: -3,13 грн
16,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (28)
25,43
Економія: -4,26 грн
21,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (30)
24,30
Економія: -4,09 грн
20,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
30,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (25), блістер (1)
22,64
Економія: -2,41 грн
20,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
30,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (8)
30,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (28)
24,48
Економія: -3,28 грн
21,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (22)
22,67
Економія: -1,77 грн
20,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Вишняківська, 9
Всього: упаковка (24)
19,37
Економія: -2,81 грн
16,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (23)
18,36
Економія: -1,74 грн
16,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (25)
23,82
Економія: -2,75 грн
21,07 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 123/2-А
Всього: упаковка (6)
22,96
Економія: -2,79 грн
20,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (4)
23,59
Економія: -1,78 грн
21,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2), блістер (1)
23,47
Економія: -1,66 грн
21,81 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (2)
24,96
Економія: -3,29 грн
21,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Всього: упаковка (2)
25,05
Економія: -4,15 грн
20,90 грн