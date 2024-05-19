Амброксол таблетки 0,03 г блістер в пачці, №20 - Львів (187578) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (18), блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (26)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (26)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (28)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Антоновича, 66
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (25), блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (28)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (22)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Вишняківська, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (23)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Аптека шар@
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 123/2-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1