Амброксол таблетки 0,03 г блістер в пачці, №20 - Харків (187578) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Нє болєй
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (25)
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, шосе Харківське, 166-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишняківська, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (23)
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (22)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (28)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (28)
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Київ, вул. Антоновича, 66
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (25), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (26)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (26)
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Фармакопійка
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д