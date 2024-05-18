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Амброксол таблетки 0,03 г блістер в пачці, №20 - Харків (187578) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (4)
24,16
Економія: -1,89 грн
22,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (5)
25,51
Економія: -4,61 грн
20,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
23,69
Економія: -1,29 грн
22,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
25,97
Економія: -4,25 грн
21,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (25)
23,95
Економія: -2,88 грн
21,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишняківська, 9
Всього: упаковка (24)
19,72
Економія: -3,16 грн
16,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (23)
18,39
Економія: -1,77 грн
16,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (22)
23,12
Економія: -2,22 грн
20,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (28)
24,59
Економія: -3,39 грн
21,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (8)
30,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
30,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
30,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (28)
25,53
Економія: -4,36 грн
21,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (25), блістер (1)
22,53
Економія: -2,30 грн
20,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (30)
23,96
Економія: -3,75 грн
20,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (26)
20,03
Економія: -3,50 грн
16,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (26)
20,21
Економія: -3,68 грн
16,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (18), блістер (1)
23,85
Економія: -2,95 грн
20,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
24,58 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
Всього: упаковка (16)
23,27
Економія: -1,95 грн
21,32 грн