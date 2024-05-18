Амброксол таблетки 0,03 г блістер в пачці, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (187578) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Нє болєй
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
В інших містах:
Аптека копійка
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Всього: упаковка (5)
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Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Фармакопійка
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/7
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 17
Медпрепарати
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Всього: упаковка (12)
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Миколаїв, просп. Центральний, 255
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Всього: упаковка (9)
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Миколаїв, вул. Будівельників, 18/6
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
Медпрепарати
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
Медпрепарати
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Всього: упаковка (8)
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Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 56
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
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Миколаїв, просп. Центральний, 23
Фармакопійка
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
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Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Аптека копійка
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Всього: упаковка (5), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А