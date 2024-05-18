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Амброксол таблетки 0,03 г блістер в пачці, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (187578) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (4)
24,68
Економія: -2,41 грн
22,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (5)
25,23
Економія: -4,33 грн
20,90 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
23,98
Економія: -1,58 грн
22,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
25,45
Економія: -3,73 грн
21,72 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
Всього: упаковка (16)
23,20
Економія: -1,88 грн
21,32 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
Всього: упаковка (9)
23,27
Економія: -1,55 грн
21,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/7
Всього: упаковка (6)
23,79
Економія: -2,27 грн
21,52 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 17
Всього: упаковка (2)
23,25
Економія: -2,42 грн
20,83 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
Всього: упаковка (12)
23,91
Економія: -3,01 грн
20,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 18/6
Всього: упаковка (9)
23,68
Економія: -2,07 грн
21,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
Всього: упаковка (5)
23,17
Економія: -2,05 грн
21,12 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
Всього: упаковка (9)
23,08
Економія: -1,95 грн
21,13 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 56
Всього: упаковка (8)
24,73
Економія: -3,66 грн
21,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
Всього: упаковка (9)
25,99
Економія: -4,30 грн
21,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Всього: упаковка (2)
26,43
Економія: -3,63 грн
22,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (10)
23,03
Економія: -1,51 грн
21,52 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (2), блістер (1)
21,75
Економія: -2,59 грн
19,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Всього: упаковка (2)
25,64
Економія: -4,74 грн
20,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Всього: упаковка (2)
25,22
Економія: -2,72 грн
22,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (5), блістер (1)
25,13
Економія: -2,34 грн
22,79 грн