Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
21,20
Економія при броні: -3,69 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,44
Економія при броні: -15,32 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,17
Економія при броні: -34,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,50
Економія при броні: -8,00 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,00
Економія при броні: -20,60 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
140,10
Економія при броні: -30,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,86
Економія при броні: -21,10 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,24
Економія при броні: -20,68 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,31
Економія при броні: -16,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,43
Економія при броні: -3,13 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
133,80
Економія при броні: -24,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,00
Економія при броні: -20,60 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,10
Економія при броні: -3,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,20
Економія при броні: -4,80 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,72
Економія при броні: -21,24 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,22
Економія при броні: -22,56 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
139,18
Економія при броні: -22,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,86
Економія при броні: -9,78 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,66
Економія при броні: -23,26 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,63
Економія при броні: -23,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,20
Економія при броні: -4,80 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,10
Економія при броні: -4,70 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,10
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,25
Економія при броні: -5,15 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,06
Економія при броні: -24,67 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,82
Економія при броні: -19,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,56
Економія при броні: -26,76 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,63
Економія при броні: -28,31 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,49
Економія при броні: -20,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,20
Економія при броні: -15,80 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
133,80
Економія при броні: -24,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,66
Економія при броні: -4,18 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,66
Економія при броні: -13,14 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,14
Економія при броні: -26,08 грн