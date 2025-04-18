Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 243 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,71
Економія при броні: -4,04 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
95,19
Економія при броні: -6,09 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
139,02
Економія при броні: -10,21 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,80
Економія при броні: -2,15 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,66
Економія при броні: -3,43 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,53
Економія при броні: -5,25 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,24
Економія при броні: -8,92 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,97
Економія при броні: -18,82 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,68
Економія при броні: -12,34 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,50
Економія при броні: -3,23 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,60
Економія при броні: -14,04 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
148,78
Економія при броні: -20,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,70
Економія при броні: -16,00 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
130,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,52
Економія при броні: -2,18 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,04
Економія при броні: -3,40 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,25
Економія при броні: -3,64 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,30
Економія при броні: -9,93 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,32
Економія при броні: -19,14 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,40
Економія при броні: -27,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,10
Економія при броні: -7,40 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
130,40
Економія при броні: -24,10 грн