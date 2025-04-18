Київ (адресу не вказано)
Доступно в 865 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,00
Економія при броні: -21,70 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,70
Економія при броні: -14,40 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Економія при броні: -4,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,45
Економія при броні: -8,72 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,60
Економія при броні: -13,16 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
129,83
Економія при броні: -19,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
46,06
Економія при броні: -2,59 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,16
Економія при броні: -23,23 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,53
Економія при броні: -15,02 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,92
Економія при броні: -11,99 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,60
Економія при броні: -4,09 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,27
Економія при броні: -11,15 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,61
Економія при броні: -23,47 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,41
Економія при броні: -14,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,70
Економія при броні: -14,40 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"