Харків (адресу не вказано)
Доступно в 419 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,84
Економія при броні: -8,07 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,64
Економія при броні: -25,97 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,98
Економія при броні: -34,29 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,77
Економія при броні: -5,89 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,03
Економія при броні: -26,39 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,13
Економія при броні: -14,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,73
Економія при броні: -2,00 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,20
Економія при броні: -4,90 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
133,80
Економія при броні: -21,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,20
Економія при броні: -17,20 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"