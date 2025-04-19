Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 265 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,51
Економія при броні: -3,76 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,81
Економія при броні: -14,40 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,32
Економія при броні: -13,43 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,13
Економія при броні: -2,78 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,63
Економія при броні: -14,22 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
139,23
Економія при броні: -16,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,33
Економія при броні: -12,61 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,56
Економія при броні: -11,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,60
Економія при броні: -16,00 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,70
Економія при броні: -11,60 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,10
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,10
Економія при броні: -6,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,06
Економія при броні: -3,65 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,83
Економія при броні: -18,69 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
127,24
Економія при броні: -5,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,71
Економія при броні: -3,66 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,52
Економія при броні: -23,53 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,43
Економія при броні: -6,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,40
Економія при броні: -12,30 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,37
Економія при броні: -4,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,21
Економія при броні: -4,02 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,84
Економія при броні: -7,42 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
148,41
Економія при броні: -24,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,71
Економія при броні: -27,16 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,84
Економія при броні: -19,70 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,70
Економія при броні: -14,02 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,28
Економія при броні: -3,01 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,57
Економія при броні: -17,59 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
141,32
Економія при броні: -42,01 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,70
Економія при броні: -21,77 грн
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,63
Економія при броні: -10,55 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
148,60
Економія при броні: -41,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,44
Економія при броні: -27,60 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,10
Економія при броні: -23,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,97
Економія при броні: -1,70 грн
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,55
Економія при броні: -16,19 грн
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,24
Економія при броні: -3,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Ліприл таблетки 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Ліприл таблетки 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліприл таблетки 20 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"