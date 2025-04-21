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Ліпразид (Liprazidum)

Ліпразид (Liprazidum)

Вінниця (адресу не вказано)
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Доступно в 117 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Економія при броні: -7,56 грн
89,84 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,14
Економія при броні: -5,28 грн
37,86 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,03 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,60 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Економія при броні: -2,20 грн
118,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,40
Економія при броні: -22,79 грн
82,61 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,07
Економія при броні: -11,26 грн
112,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,21 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,60 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,80 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,97 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,00 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Економія при броні: -1,70 грн
92,60 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,20
Економія при броні: -0,10 грн
118,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Економія при броні: -1,70 грн
92,60 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,20
Економія при броні: -0,10 грн
118,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,39
Економія при броні: -14,55 грн
89,84 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,89
Економія при броні: -10,08 грн
112,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,67 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,86
Економія при броні: -15,46 грн
88,40 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,26
Економія при броні: -9,45 грн
112,81 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,50 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Економія при броні: -1,70 грн
92,60 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Економія при броні: -2,20 грн
118,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,60 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Економія при броні: -2,20 грн
118,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,20
Економія при броні: -16,88 грн
88,32 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,94
Економія при броні: -15,79 грн
70,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,66
Економія при броні: -15,12 грн
89,54 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
128,26
Економія при броні: -21,59 грн
106,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,60 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Економія при броні: -2,20 грн
118,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,66
Економія при броні: -10,65 грн
86,01 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,37
Економія при броні: -11,61 грн
111,76 грн
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