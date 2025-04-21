Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Економія при броні: -7,56 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,14
Економія при броні: -5,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,40
Економія при броні: -22,79 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,07
Економія при броні: -11,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Економія при броні: -1,70 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Економія при броні: -1,70 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,20
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,39
Економія при броні: -14,55 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,89
Економія при броні: -10,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,86
Економія при броні: -15,46 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,26
Економія при броні: -9,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Економія при броні: -1,70 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Економія при броні: -2,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,20
Економія при броні: -16,88 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,94
Економія при броні: -15,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,66
Економія при броні: -15,12 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
128,26
Економія при броні: -21,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,66
Економія при броні: -10,65 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,37
Економія при броні: -11,61 грн