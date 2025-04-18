Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 347 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,03
Економія при броні: -12,89 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
126,00
Економія при броні: -14,77 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,77
Економія при броні: -10,28 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
127,18
Економія при броні: -15,56 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,00
Економія при броні: -6,48 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,53
Економія при броні: -12,14 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,50
Економія при броні: -8,98 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
126,43
Економія при броні: -17,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,20
Економія при броні: -0,20 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"