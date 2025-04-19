Львів (адресу не вказано)
Доступно в 255 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,56
Економія при броні: -14,01 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
125,80
Економія при броні: -9,27 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,60
Економія при броні: -0,10 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,10
Економія при броні: -1,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,60
Економія при броні: -0,10 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Економія при броні: -3,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,36
Економія при броні: -7,68 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,27
Економія при броні: -12,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,50
Економія при броні: -16,38 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
129,30
Економія при броні: -18,73 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Економія при броні: -1,80 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Економія при броні: -1,80 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,30
Економія при броні: -3,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Економія при броні: -1,80 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"