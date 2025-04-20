Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Економія при броні: -1,70 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,57
Економія при броні: -21,80 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,27
Економія при броні: -13,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,94
Економія при броні: -14,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,23
Економія при броні: -9,17 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
129,43
Економія при броні: -17,37 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,87
Економія при броні: -21,12 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
128,52
Економія при броні: -17,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
95,34
Економія при броні: -5,83 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,68
Економія при броні: -9,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,92
Економія при броні: -9,39 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,93
Економія при броні: -11,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,30
Економія при броні: -1,70 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,48
Економія при броні: -6,97 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
128,20
Економія при броні: -16,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,81
Економія при броні: -6,93 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
126,11
Економія при броні: -18,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,01
Економія при броні: -24,10 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
131,15
Економія при броні: -19,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ліпразид 10 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,92
Економія при броні: -6,03 грн
Ліпразид 20 таблетки блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
130,12
Економія при броні: -22,58 грн