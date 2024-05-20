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Антраль® таблетки, вкриті оболонкою 0,2 г блістер, №30 - Запоріжжя (44501) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 233 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
390,00
Економія: -118,20 грн
271,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
360,00
Економія: -88,20 грн
271,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (3)
399,00
Економія: -100,20 грн
298,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (6)
372,24
Економія: -63,19 грн
309,05 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (6)
347,39
Економія: -38,34 грн
309,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
319,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (4)
346,99
Економія: -38,42 грн
308,57 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (6)
360,00
Економія: -88,20 грн
271,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2), блістер (2)
310,23 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (4)
360,00
Економія: -88,20 грн
271,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), блістер (2)
358,00
Економія: -53,10 грн
304,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
333,99
Економія: -25,42 грн
308,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (8), блістер (1)
288,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (16), блістер (2)
342,81
Економія: -38,84 грн
303,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (4), блістер (1)
321,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
319,08 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
360,00
Економія: -88,20 грн
271,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (4)
361,56
Економія: -52,51 грн
309,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (4), блістер (1)
351,00
Економія: -41,95 грн
309,05 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (4)
344,70
Економія: -26,90 грн
317,80 грн