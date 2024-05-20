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Алфлутоп розчин для ін'єкцій ампула 1 мл, №10 - Одеса (245367) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 302 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
1132,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (3), ампула (5)
1192,20
Економія: -62,40 грн
1129,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
1229,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2), ампула (8)
1194,37
Економія: -83,45 грн
1110,92 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
1240,30 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
1198,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
1176,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
1261,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
1101,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (3)
1326,87
Економія: -221,29 грн
1105,58 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
1176,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: ампула (9)
1132,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2), ампула (5)
1206,43
Економія: -94,69 грн
1111,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1153,70 грн
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
1176,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
1186,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
1132,30 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
1186,80
Економія: -26,73 грн
1160,07 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1153,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
1105,40 грн