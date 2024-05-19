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Алфлутоп розчин для ін'єкцій ампула 1 мл, №10 - Львів (245367) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 283 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
1185,69
Економія: -26,70 грн
1158,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), ампула (4)
1068,19 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
1161,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1218,09
Економія: -106,13 грн
1111,96 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (2)
1069,19 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
1191,99
Економія: -101,54 грн
1090,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1092,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
1068,19 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
1192,20
Економія: -62,40 грн
1129,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (2)
1092,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
1266,99
Економія: -176,54 грн
1090,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
1284,99
Економія: -194,54 грн
1090,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
1092,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
1196,29
Економія: -85,37 грн
1110,92 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
1192,20
Економія: -62,40 грн
1129,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
1254,51
Економія: -143,59 грн
1110,92 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
1092,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
1169,99
Економія: -79,54 грн
1090,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
1286,99
Економія: -196,54 грн
1090,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1092,80 грн