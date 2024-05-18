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Афала таблетки блістер, №100 - Харків (94694) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
237,60 грн
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
237,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
237,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
261,34
Економія: -34,70 грн
226,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
257,23
Економія: -42,76 грн
214,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
247,99
Економія: -23,89 грн
224,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
278,51
Економія: -58,88 грн
219,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: таблетки (20)
272,94
Економія: -53,68 грн
219,26 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
249,40
Економія: -42,61 грн
206,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
207,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
249,95
Економія: -32,19 грн
217,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
233,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
237,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (2)
355,00
Економія: -125,70 грн
229,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
360,40
Економія: -131,10 грн
229,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
237,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
237,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
276,58
Економія: -49,11 грн
227,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (3)
260,57
Економія: -28,19 грн
232,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
258,96
Економія: -26,31 грн
232,65 грн