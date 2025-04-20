Сульфадимезин (Sulfadimesinum)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,92
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,00
Економія при броні: -1,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
40,04
Економія при броні: -3,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,84
Економія при броні: -2,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,06
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,79
Економія при броні: -2,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,75
Економія при броні: -1,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,73
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
40,46
Економія при броні: -3,97 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,17
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,96
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
3.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,24
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
35,84
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,16
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,89
Економія при броні: -2,48 грн